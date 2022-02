Ucraina, Usa completano piani per evacuare i residenti americani attraverso la Polonia

Gli Stati Uniti hanno completato i piani per evacuare i cittadini americani che ancora si trovano in Ucraina ma solo dopo che, nell'eventualità di un attacco della Russia contro l'Ucraina, avranno passato la frontiera con la Polonia. Saranno impiegati per questa operazione i militari della 82esima divisione aerotrasportata, arrivati in Polonia, da dove non si sposteranno, dalla scorsa settimana.

Le forze militari non entreranno quindi in Ucraina, precisa il Washington Post, sottolineando che i piani sono stati completati proprio alla vigilia dell'inizio delle esercitazioni su vasta scala congiunte fra Russia e Bielorussia in Bielorussia, esercitazioni in cui sono coinvoiti 30mila militari russi e sofisticati sistemi d'arma (missili per la difesa aerea S-400 e Pantsir, caccia Su-35).

Sono 7.500 gli americani registrati all'ambasciata a Kiev, quindi residenti formalmente nel Paese, dove si trovano migliaia di altri americani. "Non stiamo mettendo in cantiere una evacuazione di massa dall'Ucraina degli americani. Il Presidente Biden è stato chiaro nel dire che riteniamo che gli americani in Ucraina si comportano in modo saggio se lasciano il Paese", spiega una fonte della Casa Bianca. "Il dipartimento di Stato è stato del tutto coerente e chiaro nell'avvertire gli americani di non recarsi in Ucraina.. Gli americani che ancora si trovano in Ucraina hanno la possibilità ora di fare la cosa giusta quando ancora sono in tempo a farla", ribadisce il portavoce del Pentagono, John Kirby.