Ucraina, Usa: con invasione russa pesante bilancio vittime

I vertici dell'amministrazione statunitense hanno avvertito che ci sarà un pesante bilancio di vittime nel caso in cui la Russia decidesse di invadere l'Ucraina. Lo riferisce il New York Times. Secondo il rapporto, gli alti funzionari Usa hanno parlato di 50.000 vittime civili e da uno a cinque milioni di rifugiati in Europa, molti dei quali si riverserebbero in Polonia. Hanno anche spiegato però che ancora non è chiaro se il presidente russo Vladimir Putin abbia intenzione di invadere, perché, secondo il loro rapporto, l'esercito di Mosca attualmente ha messo insieme il 70% delle forze necessarie per un'invasione completa dell'Ucraina, che costituirebbe la più grande operazione militare in Europa dal 1945. In ogni caso, secondo il rapporto degli alti funzionari Usa, è improbabile che la Russia si muova prima della seconda metà di febbraio.

