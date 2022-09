Ucraina, "validi referendum in territori occupati da Russia: affluenza sopra 50%"

Oltre il 50 per cento della popolazione dei quattro territori occupati dalla Russia in Ucraina ha votato e per questo i referendum per l'annessione sono ''validi''. Lo riferiscono i media russi riferendosi al voto che si è svolto dal 23 e si completerà oggi, mentre la comunità internazionale parla di "referendum farsa" e ritiene ''ampiamente falsi'' i dati sull'affluenza. L'agenzia di stampa statale russa Tass ha affermato che lunedì 26 l'affluenza alle urne è stata dell'86,89% a Donetsk, dell'83,61% a Luhansk, del 63,58% a Kherson e del 66,43% a Zaporizhia.