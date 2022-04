Ucraina, vescovo Odessa: "Oggi non è possibile negoziare con la Russia"

"Oggi non è possibile negoziare con la Russia. Il fatto che l'Ucraina si stia oggi difendendo ne è una prova per tutto il mondo". Lo sottolinea all’Adnkronos il vescovo di Odessa, mons. Stanislav Šyrokoradjuk. Il presule parla anche della possibilità che il Papa possa andare in Ucraina. In proposito, dice: "Spero, spero tanto che serva e che aiuti".

Il vescovo di Odessa dice la sua anche a proposito dell’acceso dibattito legato alla difesa dell’Ucraina armandola. "Bisogna lavorare in due direzioni. La diplomazia è molto efficace quando c'è un partner. Oggi la Russia - osserva mons. Šyrokoradjuk - non è un partner di diplomazia. Oggi non è possibile negoziare con la Russia. Il fatto che l'Ucraina si stia oggi difendendo ne è una prova per tutto il mondo. Ogni stato ha il diritto di difendersi".

Sono ormai cinquanta i giorni di guerra in Ucraina , crede che una telefonata del Papa a Putin, come pensa qualcuno, potrebbe sbloccare la situazione? " Sancta semplicitas. E' ingenuo pensare che Putin possa guardare ad altra persona come una autorità morale da seguire", la replica del vescovo.