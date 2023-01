Ucraina, Vespa a Kiev: "Intervista a Zelensky mentre suonavano le sirene"

"In un’ora di conversazione la sua famiglia, i suoi sogni, la volontà di combattere fino alla vittoria". Martedì sera la nuova puntata di Porta a Porta

Bruno Vespa a Kiev per intervistare il presidente dell’Ucraina Volodymyr Zelensky. Lo annuncia lo stesso presentatore in un post su Twitter. "Un’ora di conversazione a Kiev con il presidente dell’Ucraina Volodymyr Zelensky, mentre suonavano le sirene dell’allarme. La sua famiglia ,i suoi sogni, la volontà di combattere fino alla vittoria, gli apprezzamenti all’Italia e a Giorgia Meloni", scrive Vespa, dando appuntamento a martedì sera a per la nuova puntata di Porta a Porta.