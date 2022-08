Ucraina, video ironico Kiev: "russi non andate in vacanza in Crimea"

Russi non andate in vacanza in Crimea, "la crema solare non basterà a proteggervi". Con un video dai toni sarcastici, il ministero della Difesa di Kiev esorta i russi ad evitare le spiagge della Crimea, mostrando le immagini dei turisti in fuga dopo l'attacco del 9 agosto alla base aerea militare di Saky.

"Se non vogliono avere una spiacevole e calda pausa estiva, consigliamo agli stimati ospiti russi di non visitare la Crimea ucraina. Perché nessuna crema solare potrà proteggerli dai pericolosi effetti del fumo in aree non autorizzate", afferma il ministero, ironizzando sui russi che attribuiscono ad un "incidente" le esplosioni che il 9 agosto hanno distrutto aerei e munizioni nell'aerodromo di Saki.

🎶Bananarama — Defense of Ukraine (@DefenceU) August 11, 2022

Con il sottofondo del brano "Estate crudele" del gruppo pop Bananarama, il video invita i russi ad andare in vacanza in Turchia, Cuba o Dubai, ma non in Crimea che "è Ucraina". E poi mostra le immagini dei turisti russi spaventati dalle esplosioni che fuggono dalla spiaggia o piangono di paura. Secondo diversi filmati apparsi sui social, le esplosioni hanno provocato panico fra i villeggianti, molti dei quali si sono incolonnati con le auto sul ponte dello stretto di Kerch per tornare in Russia. Ponte che gli ucraini non hanno nascosto di voler prima o poi distruggere.