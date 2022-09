Ucraina, von der Leyen in giallo e blu a Strasburgo

La presidente della Commissione Europea Ursula von der Leyen si è presentata vestita con i colori della bandiera ucraina, in giacca gialla e camicetta blu con una spilla gialloblù per il suo quarto discorso sullo Stato dell'Unione a Strasburgo. In sala ad ascoltarla c'era la first lady ucraina Olena Zelenska. Spesso, dal 24 febbraio 2022, la presidente sceglie di vestirsi con i colori nazionali ucraini, segnalando visivamente la propria solidarietà a Kiev. Anche altri componenti della Commissione ed eurodeputati erano vestiti in giallo e blu (che sono anche i colori della bandiera dell'Ue).