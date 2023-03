Le forze russe hanno preso il controllo del villaggio di Zaliznyanskoye vicino a Bakhmut, città assediata nell'est dell'Ucraina. Lo ha annunciato Yevgeny Prigozhin, fondatore del Gruppo Wagner, secondo quanto riporta l'agenzia di stampa Ria Novosti. "I distaccamenti d’assalto stanno espandendo l’accerchiamento di Bakhmut", ha scritto sui social il suo servizio stampa. Zaliznyanskoye si trova non lontano dall’autostrada che collega questa città con Sloviansk, nel territorio controllato da Kiev.

Oggi, il consigliere del capo ad interim della Repubblica Popolare di Donetsk, Yan Gagin, ha affermato che unità ucraine sparse stanno tentando di ritirarsi da Bakhmut lungo le strade di campagna, perdendo attrezzature e subendo vittime a causa del disgelo primaverile. Secondo lui, i militari russi occupano circa metà della città.

Intanto questa mattina una nuova allerta aerea è stata diramata in tutte le regioni del Paese. Le autorità raccomandano di non ignorare i segnali di pericolo e di mettersi al riparo. Anche ieri diversi allarmi sono stati annunciati in tutte le regioni.

Nataliya Gumenyuk, portavoce del Joint Coordination Press Center of the Defence Forces of Southern Ukraine, commentando i numerosi attacchi aerei ieri, ha detto che le forze russe potrebbero puntare a “mantenere la popolazione in tensione, anche con l'aumento della loro presenza nel Mar Nero: cosa che può inoltre indicare preparativi per un massiccio attacco missilistico".