Kiev smentisce che la Wagner abbia "accerchiato" Bakhmut, affermando che il video diffuso dal capo del gruppo di mercenari russi della Wagner, Evgeny Prigozhin, non sia stato nemmeno girato alla periferia della città. Lo afferma il Centro nazionale di Resistenza, organismo in seno alle forze armate ucraine, citato da Ukrainska Pravda.

Questa mattina Prigozhin in mimetica, dal fronte, ha annunciato in un video che la città è "quasi circondata" dalle forze russe e ha fatto appello al Presidente ucraino Volodymir Zelensky di ordinare alle sue forze di ritirarsi. "Se prima combattevano militari ucraini, ora ci sono principalmente anziani e bambini. Combattono, ma l'aspettativa di vita è ridotta a un giorno, due, lasciate loro la possibilità di lasciare la città", ha affermato il 'comandante' dei mercenari della Wagner, accanto a due giovani e un anziano ucraino che a loro volta chiedono a Zelensky di lasciarli tornare a casa dalle loro famiglie.

Secondo il Centro nazionale di Resistenza, tuttavia, il video è una provocazione che fa parte di una campagna di disinformazione per provocare panico fra la popolazione. Il Centro ha ricordato che non è la prima volta che Prigozhin pretende di trovarsi al fronte mentre invece si trova nelle retrovie. A gennaio aveva postato una sua foto nelle grotte di Volodymyrvika dicendo di trovarsi nelle miniere di sale di Soledar dove erano in corso combattimenti.

Dal canto suo Zelensky ha visitato questa mattina l'ospedale militare di Leopoli incontrando i soldati che sono rimasti feriti nella battaglia di Bakhmut. ''Abbiamo incontrato i nostri difensori, in particolare quelli che hanno combattuto nella zona di Bakhmut'', ha detto Zelensky sui social condividendo le immagini della visita in ospedale, dove ha stretto le mani dei militari ricoverati e ha ''ringraziato i guerrieri per i servizi resi e per la difesa eroica della nostra patria''. Rivolgendosi ai medici, Zelensky li ha ''ringraziati per tutti i soldati che avete rimesso in piedi''.

Zelensky è stato accompagnato nella visita a Leopoli dal presidente della Repubblica di Lettonia Egils Levits. Insieme hanno onorato la memoria dei soldati ucraini caduti.