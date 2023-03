Ucraina, Wagner chiede aiuto a Russia: "Kiev prepara attacco"

La Wagner chiede aiuto a Mosca in vista dell'offensiva che l'Ucraina si appresta a lanciare nella nuova fase cruciale della guerra. Il capo dei mercenari, Yevgeny Prigozhin, ha scritto al ministro della Difesa russo Sergei Shoigu per vantare di avere il controllo del 70% di Bakhmut, città al centro del conflitto da settimane, ma anche per chiedere aiuto in vista dell'offensiva su vasta scala che stanno preparando gli ucraini. Pubblicata dal canale Telegram di Prigozhin, la lettera è ripresa anche dalla Tass.

"Attualmente, le unità della Wagner controllano circa il 70% di Bakhmut e continuano l'offensiva fino alla sua totale liberazione", scrive Prigozhin. "Secondo le informazioni disponibili, a fine marzo, primi di aprile, il nemico prevede di iniziare una offensiva su vasta scala", con il rischio che il gruppo Wagner venga separato dall'esercito russo, continua Prigozhin, chiedendo a Shoigu d prendere le misure necessarie impedire che ciò avvenga perché tale separazione avrebbe "conseguenze negative per l'operazione militare speciale".

L'offensiva della Russia nel Donbass potrebbe avvicinarsi al suo apice e l'Ucraina "ha buone possibilità per riprendere l'iniziativa e lanciare una controffensiva", secondo gli analisti dell'American Institute for the Study of War (ISW) sono giunti a questa conclusione. Secondo le loro stime, il ritmo delle operazioni offensive delle forze russe è rallentato nelle ultime settimane, e questo indica che l'offensiva di primavera della Russia nel Donbas potrebbe avvicinarsi al culmine.

L'Ucraina avrebbe condotto un contrattacco locale a sud-ovest di Bakhmut, vicino all'insediamento di Ivanivske, allargando così il corridoio tra Bakhmut e altri territori controllati da Kiev nella regione di Donetsk. Inoltre, significative perdite di truppe russe nell'area di Vugledar indeboliscono seriamente il potenziale offensivo di Mosca nella regione di Donetsk.