Ucraina, Wang incontra Macron: "Contribuire a pace obiettivo comune"

Il Presidente francese Emmanuel Macron e il ministro degli Esteri cinese Wang Yi hanno concordato nel loro incontro di ieri l'obiettivo comune del contribuire alla pace in Ucraina. Lo ha reso noto l'Eliseo. Macron e Wang hanno discusso della guerra e delle sue "conseguenze sui Paesi più vulnerabili, in particolare riguardo alla sicurezza alimentare e capacità di finanziamento". I due "hanno espresso lo stesso obiettivo di contribuire alla pace in accordo con il diritto internazionale".