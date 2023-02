Ucraina, Weber: "Cancellato appuntamento Napoli dopo parole Berlusconi"

Il presidente del Ppe: "Il sostegno all'Ucraina non è un optional. Pieno sostegno a Tajani ed eurodeputati"

"In seguito alle dichiarazioni di Silvio Berlusconi sull'Ucraina abbiamo deciso di cancellare le nostre giornate di studio a Napoli" previste nel prossimo giugno. Lo annuncia il presidente del Ppe e del gruppo parlamentare dei Popolari a Bruxelles, il bavarese Manfred Weber, via social. "Il sostegno all'Ucraina non è un optional: Antonio Tajani e Forza Italia nel Parlamento Europeo hanno il nostro pieno sostegno. Continuiamo la collaborazione con il governo italiano sulle materie Ue", conclude.