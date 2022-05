Ucraina, workshop di Capri campus sugli 'scenari plausibili'

"Scenari plausibili generati dalla situazione russo-ucraina e le iniziative di adattamento" è il titolo del workshop che si terrà il 9 giugno alle 10,00 al Circolo Ufficiali delle Forze Armate d’Italia di via XX Settembre 2 a Roma. Si tratta del primo di una serie di seminari organizzati nel prosieguo della iniziativa di Capri Campus coordinata lo scorso aprile dalla professoressa Elisabetta Trenta sui temi della strategia di attacco preventivo della Federazione Russa, dello sviluppo dei sistemi ipersonici e degli aspetti politici, finanziari e tecnici relativi alla nuova corsa tecnologica ed allo spazio

"In collaborazione con le articolazioni specialistiche di Confindustria e con le società Advanced Rockets Corporation di Los Angeles, Empyrius Enterprise Inc. di Santa Clara e Lond Lancers Company LLC, London Uk - si spiega in una nota - sono stati organizzati per il mese di giugno workshops per analizzare e sviluppare, nella cornice della minaccia russa e dell'estremo scenario plausibile (EPS), i temi della ricerca e sviluppo nel campo dell'ipersonico, aspetti legali ed etici Intelligenza Artificiale e Machine Learning, opportunità offerte dal mercato nella nuova filiera logistica dello spazio nonché iniziative economiche e finanziare collegate. Gli eventi sono ospitati a Roma presso il Circolo Ufficiali delle Forze Armate d’Italia, a Capri presso la sede del Capri Campus, in Costa Smeralda presso il Comune di Olbia, sponsor del locale Laboratorio Capri Campus". Coordinatori dell'iniziative il prof. Michele Brunelli, dell'Università di Bergamo, il prof. Massimo Farina, dell'Università di Cagliari, Domenico Quirico, inviato di guerra de La Stampa e presidente Capri-Campus, Paolo Guzzanti, già Presidente Commissione Parlamentare e giornalista, Elisabetta Trenta, già Ministro della Difesa, Shawn J. Winter, r. Dir. Antiterrorism Military Sealift Command, dr. Othniel C. Mbamalu, Ceo ARC.

Al seminario Mario Scaramella, docente dell'Università di Bergamo per il Master secondo livello “Marte” Contrasto al Terrorismo e Sicurezza Internazionale, terrà una relazione su “Il profilo della minaccia”, mentre toccherà all'ing. Luigi Alberto Ciavoli Cortelli, Past President ASAS CSIT Confindustria, affrontare il tema “Sviluppo della industria tecnologica”. Gli enti e società compartecipanti, sotto il patrocinio di Confindustria Csit e Asas, hanno costituito un gruppo di lavoro anche per lo sviluppo delle iniziative industriali che saranno individuate nell’ ambito dei workshops.