Ucraina, Zelensky arruola Luke Skywalker

L'Ucraina arruola Luke Skywalker. Il presidente Volodymyr Zelensky annuncia che Mark Hamill, protagonista della saga Star Wars, è diventato ambasciatore della piattaforma UNITED24 per raccogliere finanziamenti. "E' il nostro primo ambasciatore che ci aiuterà a raccogliere fondi per sostenere i nostri difensori", dice Zelensky facendo riferimento all'Esercito dei droni, l'ente che raccoglie denaro per acquistare e riparare droni. "E' una missione complessa e molto importante. Mark, siamo sicuri che te la caverai. Grazie per il sostegno al popolo ucraino nella nostra lotta per la libertà".