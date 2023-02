Ucraina, Zelensky atteso a Bruxelles giovedì

L'Unione Europea attende la visita del presidente ucraino Volodymyr Zelensky giovedì prossimo a Bruxelles, in coincidenza con l'inizio del Consiglio Europeo straordinario, in quella che sarebbe la prima visita di Zelensky in Europa dall'inizio della guerra, a due settimane dal primo anniversario dell'inizio dell'invasione. Sebbene non ci siano conferme della visita, diverse fonti europee adducono a EuropaPress "ragioni di sicurezza" per evitare una risposta diretta, spiegando di non poter "confermare né smentire" l'informazione.

I leader attendono dunque il presidente ucraino dopo appena una settimana la visita dei vertici Ue a Kiev per una doppia giornata di incontri, prima la riunione tra una quindicina di commissari e il governo ucraino e poi il vertice Ue-Ucraina. Alla domanda circa una sua visita a Bruxelles, Zelensky ha assicurato che un viaggio simile è "inevitabile", spiegando però che esiste un "rischio significativo" nel fare visite all'estero. Ha ammesso di aver discusso dell'opzione con Charles Michel: "Voglio davvero viaggiare, ma ci sono dei rischi perché la Russia potrebbe preparare un'offensiva".

Quello a Bruxelles sarebbe il secondo viaggio all'estero dall'inizio dell'invasione russa, quasi un anno fa. Il presidente ucraino ha fatto una prima visita negli Usa, della quale si è avuta conferma ufficiale solo alcune ore prima, per ragioni di sicurezza.

La visita a Washington del 22 dicembre è stata caratterizzata da rigide misure di sicurezza e ha incluso, oltre ad una riunione alla Casa Bianca con il presidente Joe Biden, un discorso al Congresso, in seduta straordinaria con i rappresentanti di entrambe le Camere. Zelensky se ne andò da Washington incassando impegni espliciti di maggiori aiuti. Da allora, le autorità ucraine hanno sempre lasciato in sospeso la possibilità di una seconda visita, stavolta a Bruxelles, dopo le successive visite a Kiev delle più alte cariche Ue.

Intanto oggi la commissione per la sicurezza nazionale, difesa e intelligence del Parlamento dell'Ucrania ha approvato una nuova proroga della legge marziale, la sesta dall'inizio dell'invasione russa lo scorso 24 febbraio, accogliendo il progetto di legge presentato dal presidente Volodymyr Zelensky. Lo ha reso noto il deputato Yaroslav Zheleznyak su Telegram, spiegando che la legge marziale resterà in vigore per i prossimi 9 giorni a partire dal 19 febbraio. La legge marziale va di pari passo con la ''mobilitazione generale'' proclamata da Kiev qualche ora dopo l'inizio dell'aggressione militare lanciata dalla Russia.