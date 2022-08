Videomessaggio diffuso in occasione della Festa dell'Indipendenza

"Combatteremo fino alla fine". Così il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, in un videomessaggio diffuso in occasione della Festa dell'Indipendenza dell'Ucraina. Zelensky ha sottolineato che l'obiettivo è ripristinare il controllo su tutte le 25 regioni del Paese "senza concessioni o compromessi" perché "non commerciamo le nostre terre e la nostra gente".