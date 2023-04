Porta sempre con sé una pistola il presidente ucraino Volodymyr Zelensky da usare ''in caso di emergenza'' per ''rispondere al fuoco''. Lo ha detto lo stesso Zelensky in una intervista al canale televisivo ucraino '1+1', dicendo ''so sparare'' al giornalista che gli chiedeva se si allenava al poligono di tiro. ''Riesci a immaginarlo? Il presidente dell'Ucraina catturato dai russi. Sarebbe un peccato, no?'', ha aggiunto Zelensky.