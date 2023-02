Ucraina, Zelensky: "Grazie Italia, vincere è nostro destino"

Il presidente ucraino in un videomessaggio, inviato durante un evento a Milano, ringrazia "Armani e il Milan per supporto"

"Noi vinceremo, Ucraina, Europa e tutto il mondo libero, vincere è il nostro destino". Lo dice Volodymyr Zelensky in un videomessaggio proiettato nel corso della cena di gala all'hotel Gallia a Milano per raccogliere fondi per la ricostruzione dello stadio di Irpin. La serata è organizzata da United Onlus, che con l'ex pallone d'oro ucraino Andriy Shevchenko ha dato vita a United for Ukraine per raccogliere aiuti per sostenere la resistenza di Kiev all'invasione russa, anche con la collaborazione del mondo dello sport. Tra le personalità presenti, i ministri del Turismo, Daniela Santanchè, e dello Sport, Andrea Abodi.

"Lo scorso anno -dice il presidente ucraino, introdotto da un breve intervento di Shevcenko- è stato uno dei più difficili della storia dell'Ucraina indipendente e uno dei più difficili nella storia europea, ma il nostro destino è vincere. E l'Italia vincerà con noi e con tutti coloro che sostengono il nostro popolo e la nostra lotta".

"Grazie a tutti voi per l'aiuto, ringrazio l'intera comunità italiana: Giorgio Armani, Ac Milan e altri club di Serie A, per il loro continuo supporto all'Ucraina nella nostra lotta per la libertà e ricorderemo sempre il vostro contributo alla notra vittoria. Lasciamo che la libertà prevalga", conclude Zelensky.

"Ringrazio tutti voi per essere qua per una causa molto importante, di aiutare il mio Paese, soprattutto, i bambini" ha detto l'ex pallone d'oro Andriy Shevcenko. "Quando sono stato a visitare a Irpin lo stadio totalmente distrutto, c'erano tre-quattro bambini che stavano giocando, con una palla... Lo sport è molto importante, e noi dobbiamo ricostruire questo stadio per far tornare la possibilità di una speranza del futuro per questi bambini. Ho capito che attraverso lo sport noi possiamo farcela".