Ucraina, Zelensky: "Guerra si fermerà quando vinceremo"

La guerra in Ucraina andrà avanti "fino alla vittoria. Quando vinceremo, la guerra si fermerà. Oppure la Russia può fermare la guerra, tornando nel suo territorio e lasciando il nostro". Lo dice il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, a Bulboaca a margine del summit della Comunità Politica Europea. Il segretario generale della Nato Jens Stoltenberg "ci sostiene", ma "abbiamo bisogno dell'unità di tutta l'alleanza. Ci stiamo lavorando", conclude.

NATO

Tutti gli alleati Nato concordano sul fatto che l'Ucraina entrerà nell'Alleanza e "non spetta a Mosca un veto contro l'allargamento della Nato", ha detto intanto da Oslo il segretario generale della Nato, Jens Stoltenberg. "Tutti gli alleati concordano sul fatto che il compito più urgente e importante ora è garantire che l'Ucraina prevalga come nazione sovrana e indipendente". "Dobbiamo fare in modo che la storia non si ripeta - ha aggiunto - dobbiamo disporre di un quadro che fornisca garanzie per la sicurezza dell'Ucraina dopo la fine della guerra".