Ucraina, Zelensky ha ricevuto cardinale Zuppi

Il presidente ucraino Volodymr Zelensky ha ricevuto a Kiev il presidente della Cei Matteo Maria Zuppi, inviato in Ucraina da Papa Francesco con l'obiettivo di ''ascoltare in modo approfondito le Autorità ucraine circa le possibili vie per raggiungere una giusta pace e sostenere gesti di umanità che contribuiscano ad allentare le tensioni'', come ha fatto sapere il Vaticano. Durante l'incontro, che si è concluso, Zelensky e Zuppi hanno avuto un ''dialogo cordiale e positivo''.