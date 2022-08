Ucraina, Zelensky: "Il progetto della Russia non deve diventare realtà"

Videomessaggio alla Mostra del Cinema di Venezia: "Non rimanete in silenzio sulla guerra"

"Il progetto della Russia sull'Ucraina non deve diventare una realtà. Per questo non dovete rimanere in silenzio rispetto alla guerra che è stata scatenata contro l'Ucraina: noi siamo le vittime di un'aggressione spaventosa". Lo ha detto il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, in un videomessaggio trasmesso questa sera alla cerimonia di inaugurazione della 79esima edizione della Mostra del Cinema di Venezia.

E proprio al mondo del cinema, si è rivolto Zelensky: "Di questa guerra contro di noi, contro il popolo ucraino, si deve parlare ovunque. Non rimanete in silenzio su questa guerra". "Restare in silenzio significa dimenticare i nomi dei nostri morti", ha aggiunto il presidente ucraino dopo che sullo schermo del Palazzo del Cinema è stato proiettato un lungo elenco di deceduti durante il conflitto bellico.