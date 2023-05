Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky si è recato in visita presso le truppe dislocate sulla linea del fronte per congratularsi con i soldati nella Giornata del Corpo dei Marine, celebrata oggi in Ucraina. Lo stesso Zelensky ha postato immagini che lo ritraggono, mentre assegna riconoscimenti ai militari e posa con loro per le fotografie.