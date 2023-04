Ucraina, Zelensky: "Lungo e significativo colloquio con Xi"

"Ho avuto un colloquio telefonico lungo e significativo con il presidente cinese Xi Jinping". A scriverlo, su Twitter, è il presidente ucraino Volodymyr Zelensky. "Credo - ha aggiunto - che questa telefonata, così come la nomina dell'ambasciatore dell'Ucraina in Cina, darà un forte impulso allo sviluppo delle nostre relazioni bilaterali".

Nel colloquio telefonico Xi Jinping, come riporta l'agenzia ufficiale cinese Xinhua, ha detto che il "dialogo" e i "negoziati" sono l'"unica via d'uscita" possibile per la crisi ucraina. La Cina è "sempre dalla parte della pace" e sulla "crisi ucraina" la sua posizione è di "promuovere la pace" tramite i colloqui, ha ribadito il leader cinese.

Xi Jinping invia il Rappresentante speciale del governo per l'Eurasia in Ucraina e in altri Paesi per comunicazioni approfondite con tutte le parti su una soluzione politica della crisi in Ucraina, ha reso noto la portavoce del ministero degli Esteri, Hua Chunying. Xi aveva annunciato l'iniziativa di mediazione di Pechino nel suo colloquio telefonico con Zelensky, ha scritto l'agenzia Xinhua.

CONFERENZA SULLA RICOSTRUZIONE - Standing ovation e lunghissimo applauso per Volodymyr Zelensky, collegato in video con la conferenza bilaterale a Roma per la ricostruzione dell'Ucraina. Il presidente ucraino, emozionato alla fine del suo intervento, ha ringraziato più volte il governo e il popolo italiano per il sostegno.

"Invitiamo le vostre aziende (italiane, ndr) a costruire un futuro sicuro per tutti", ha dichiarato il presidente ucraino nel suo intervento. "Non vogliamo solo ricevere aiuti, ma sviluppare nuove capacità", ha aggiunto Zelensky, dicendosi "certo" che le aziende italiane "possano contribuire a una storia di successo ucraino".

"C'è molto da fare" in Ucraina, dalla seconda guerra mondiale nessun Paese "ha mai visto una distruzione del genere" e "adesso questa guerra ci porta delle opportunità per un futuro di sviluppo", ha affermato il presidente ucraino.

"La nostra esperienza di difesa è una storia di successo e sarà la base della sicurezza del mondo futuro. L'Italia costruisca la nuova sicurezza del mondo insieme a noi" ha detto il presidente ucraino. La Russia ha bruciato "centinaia di villaggi e paesi" in Ucraina, ma "noi siamo pronti a farli rinascere. Risaneremo queste ferite nella nostra terra".

Al termine della conferenza bilaterale c'è stato un piccolo fuori programma. Il presidente ucraino ha richiesto la parola a sorpresa e, in italiano, ha voluto "ringraziare personalmente Giorgia per le parole" pronunciate nel suo intervento "e l'Italia per il suo sostegno". "Gloria all'Italia e Slava Ukraini", ha detto Zelensky.

Poi, dopo che la premier lo ha invitato a venire in Italia, ha aggiunto: "Ho sentito che nel 2025 si terrà una conferenza sulla ricostruzione dell'Ucraina" nel nostro Paese, "spero che con la ricostruzione si comincerà prima del 2025".