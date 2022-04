Mariupol, Zelensky: "Non è ancora persa, ma situazione difficile"

La città Ucraina di Mariupol non è ancora del tutto persa, ma la situazione lì è "grave e difficile". Lo ha detto il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, contraddicendo gli annunci di Mosca, secondo cui la città portuale dell'Ucraina orientale oggi sarebbe caduta nelle mani dell'esercito russo. Notizia confermata anche dal leader ceceno, Ramzan Kadyrov, con un messaggio su Telegram.

"La situazione è difficile, la situazione è grave", ha detto Zelensky ai giornalisti a Kiev, sottolineando tuttavia che ci sono ancora diversi modi per liberare la città. "C'è un modo militare e ci stiamo preparando", ha detto Zelensky, sostenendo che per riuscirci è necessario l'aiuto dell'Occidente.

Un'altra soluzione sarebbe quella diplomatica e umanitaria, ha detto Zelensky, elencando diverse proposte che Kiev ha già proposto a Mosca, compreso uno scambio di "feriti". "Ci aspettano giorni decisivi, la battaglia decisiva per il nostro Stato, per il nostro Paese, per il Donbass ucraino", ha sottolineato Zelensky.