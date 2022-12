Ucraina, Zelensky: "Natale difficile ma faremo il miracolo"

"Non aspetteremo un miracolo. Lo faremo noi". E' il messaggio che il presidente dell'Ucraina, Volodymyr Zelensky, affida a Telegram nelle ore del Natale, mentre il paese è colpito in diverse zone dai raid della Russia. "Ci troveremo in condizioni difficili. Qualcuno celebrerà le feste nelle case di altre persone, nelle case di ucraini che hanno dato rifugio ad ucraini. Qualcuno ascolterà Shchedryk (canto tradizionale ucraino, ndr) in un'altra lingua a Varsavia, Berlino, Londra, New York, Toronto e in molte altre città e nazioni. Qualcuno trascorrerà il Natale in prigionia, ma si ricordi che stiamo arrivando per la nostra gente. Ridaremo la libertà a tutti gli uomini e a tutte le donne dell'Ucraina".

"Ovunque siamo, saremo insieme. Esprimiamo un desiderio. Uno per tutti. E proveremo gioia. Uno per tutti. E capiremo la verità. Uno per tutti. Celebreremo le nostre feste, Come sempre. Sorrideremo e saremo felici. Come sempre. La differenza è una. Non aspetteremo un miracolo. Dopotutto, lo creiamo noi stessi".