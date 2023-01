Ucraina, Zelensky: "Nel 2023 lotta fino alla vittoria"

Messaggio di fine anche per il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, che assicura per il 2023 una "lotta fino alla vittoria". "Il 2022 - ha detto Zelensky - ha colpito i nostri cuori. Abbiamo pianto tutte le nostre lacrime e urlato tutte le nostre preghiere. 311 giorni e abbiamo qualcosa da dire su ogni minuto passato. Ma la maggior parte delle parole sono superflue. Non servono spiegazioni" ma "è necessario il silenzio per ascoltare" e "sono necessarie le pause per realizzare".

"Non sappiamo con certezza - dice ancora il presidente ucraino - cosa ci porterà il nuovo 2023" ma "voglio augurare a tutti noi una cosa: la vittoria. E questa è la cosa principale. Lasciamo che quest'anno sia l'anno del ritorno. Il ritorno della nostra gente. I soldati alle loro famiglie. I prigionieri alle loro case. Chi è migrato nella sua Ucraina. Il ritorno delle nostre terre. E che i territori temporaneamente occupati diventino liberi per sempre. Del ritorno alla vita normale. Ai momenti felici senza coprifuoco. Alle gioie terrene senza allarmi aerei. La restituzione di ciò che ci è stato rubato. L'infanzia dei nostri figli, la serena vecchiaia dei nostri genitori. Possa il nuovo anno - augura Zelensky - portare tutto questo. Siamo pronti a lottare. Ecco perché ognuno di noi è qui", dice, concludendo: "Siamo tutti Ucraina. Gloria all'Ucraina! Felice anno nuovo".