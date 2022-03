Ucraina: Zelensky, 'nell'ultima settimana salvate da zone occupate 37.666 persone'**

"Questa settimana siamo riusciti ad organizzare il funzionamento di 18 corridoi verdi e a salvare 37.666 persone dalle zone occupate". Lo ha detto il presidente ucraino Volodymyr Zelensky nell'ultimo video pubblicato su Telegram.

"In particolare da Mariupol a Zaporizhzhia sono state evacuate 26.477 persone", ha aggiunto Zelensky, sottolineando però che "la situazione nella città rimane assolutamente tragica: i militari russi non lasciano entrare in città gli aiuti umanitari e sfruttano gli abitanti di Mariupol per le loro sceneggiate di propaganda".