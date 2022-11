''Non penso che userà le armi nucleari'' nella guerra in Ucraina. Così il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha parlato del rischio che il leader del Cremlino Vladimir Putin possa utilizzare armi nucleari intervendo in videoconferenza al summit 'DealBook' organizzato dal New York Times. ''Vuole rimanere in vita'', ha aggiunto Zelensky spiegando le motivazioni per cui Putin non userà il nucleare come arma.