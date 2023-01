Ucraina, Zelensky: "Nuove armi da Usa: carri, missili e droni"

"E' stato annunciato un nuovo pacchetto di aiuti dagli Stati Uniti per il nostro Paese". E' quanto annuncia nel suo consueto video serale su Telegram il il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, ricordando di aver fatto per questo una lunga "maratona diplomatica" con tanto di visita negli Stati Uniti. "Siamo riusciti a portare la cooperazione nella difesa con i partner Occidentali a un nuovo livello". "Questi sono i risultati dei nostri colloqui. Avremo i veicoli Bradley che è esattamente ciò di cui abbiamo bisogno. Nuove armi e munizioni, in particolare quelli ad alta precisione. Nuovi missili e droni".

Gli Stati Uniti e la Germania hanno annunciato che forniranno all'Ucraina veicoli corazzati per il trasporto di personale, i primi veicoli da combattimento di fanteria di progettazione occidentale che Kiev riceverà. L'annuncio segue una decisione francese all'inizio di questa settimana di fornire veicoli da ricognizione, descritti come "carri armati leggeri".



"La Germania ha fatto un grande passo avanti nel rafforzare la sicurezza non solo dell'Ucraina, ma anche dell'intera Europa. Migliorare la nostra difesa aerea, avere più carri armati occidentali e armi, oltre alla mediazione politica serve a proteggere non solo noi, ma anche tutta l'Europa dal terrore russo". "Ringrazio tutti coloro che difendono il nostro Paese" conclude Zelensky.