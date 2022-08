Ucraina, Zelensky: "Obiettivo era la pace ora è la vittoria"

"Combatteremo fino alla fine". Lo ha scandito il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, in un videomessaggio diffuso in occasione della Festa dell'Indipendenza dell'Ucraina. "Ogni giorno c'è un nuovo motivo per non arrendersi. Qual è per noi la fine della guerra? Si diceva: la pace. Ora diciamo: la vittoria", ha affermato Zelensky, sottolineando che "alzeremo le mani solo una volta, quando celebreremo la nostra vittoria".

Il leader ucraino ha quindi sottolineato che l'obiettivo è ripristinare il controllo su tutte le 25 regioni del Paese "senza concessioni o compromessi" perché "non commerciamo le nostre terre e la nostra gente".

"Il Donbass è Ucraina. E vi faremo ritorno, qualunque sia il percorso. La Crimea è Ucraina. E vi faremo ritorno. Qualunque sia il percorso. Non volete che i vostri soldati muoiano? Liberate le nostre terre. Non volete che le vostri madri piangano? Liberate le nostre terre. Queste sono le nostre condizioni semplici e chiare".