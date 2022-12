Ucraina, Zelensky 'persona dell'anno' per Financial Times

E' il presidente ucraino Volodymyr Zelensky la ''persona dell'anno'' secondo il Financial Times. ''Incarna la resilienza e il coraggio del suo popolo contro l'aggressione russa'' ed è diventato ''un alfiere della democrazia liberale nel più grande confronto globale contro l'autoritarismo del ventunesimo secolo'', scrive il Financial Times, dicendo che si è conquistato ''un posto nella storia per la sua straordinaria dimostrazione di leadership e forza d'animo''.

Il giornale lo paragona a Winston Churchill. Proprio come il grande statista ha usato la radio per radunare il suo Paese, si legge, Zelensky ha utilizzato i social media per condurre una campagna incessante finalizzata a ottenere il sostegno militare e finanziario dell'Occidente. Il risultato è che ha trasformato la difficile situazione del suo popolo aggredito dalle forze armate russe in ''una leva morale sui leader in Europa e negli Stati Uniti. Ha convinto gli europei a sostenere gli enormi costi per opporsi a Putin e offrire a Kiev un percorso verso l'adesione all'Ue''.

Il Financial Times sottolinea inoltre come Zelensky si definisca ''un uomo qualunque'', che non vede l'ora di andare a pescare con suo figlio al fiume Dnipro. E' ''un leader che si dipinge come un uomo qualunque con gusti umili'' a tutti gli ucraini ''e un profondo senso di umanità, qualità che gli hanno fatto guadagnare l'ammirazione degli ucraini e dei loro sostenitori all'estero''. E afferma che è ''l'antitesi del presidente russo Vladimir Putin, nascosto al Cremlino, la cui ossessione per la ricostruzione di un impero è costata decine, forse centinaia, di migliaia di vite''.