Ucraina, Zelensky ringrazia Metsola: "Atto eroico venire qui ora"

Guerra Ucraina-Russia, Volodymyr Zelensky ha ringraziato la presidente del parlamento europeo, Roberta Metsola, per essere andata a Kiev. "Voglio ringraziare personalmente te Roberta, te e la tua squadra, in un momento così importante per il nostro Paese, in cui gli ucraini credono nei fatti e nelle misure concrete, per aver dimostrato eroismo - perché oggi è un atto di eroismo venire in Ucraina", ha affermato il presidente ucraino accogliendo la delegazione europea, stando a un video pubblicato dalla presidenza ucraina. Roberta Metsola, presidente maltese del Parlamento europeo eletta il 18 gennaio, è la prima leader di un'istituzione europea a visitare la capitale ucraina dall'inizio dell'invasione russa il 24 febbraio.

Zelensky ha ringraziato Roberta Metsola anche per il sostegno del Parlamento europeo all'Ucraina. "Poiché ora vediamo tutto attraverso il prisma amico/non amico", ora "che la zona grigia non esiste più per noi in diplomazia", "siamo felici che tu sia dalla parte della luce e del bene". “Sei venuta ed è un segnale molto importante. Vi siamo grati e non lo dimenticheremo", ha affermato il presidente ucraino.