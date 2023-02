Ucraina, Zelensky: "Risoluzione Onu segnale di potente sostegno instancabile"

"Questa risoluzione" di pace "è un segnale potente del sostegno globale instancabile globale per l'Ucraina. Una potente testimonianza della solidarietà della comunità internazionale con il popolo ucraino nel contesto dell'anniversario dell'aggressione su vasta scala della Federazione russa. Una potente manifestazione di supporto globale alla formula di pace" proposta da Kiev. Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha salutato così il voto al Palazzo di Vetro, dicendosi "grato a tutti i paesi che hanno approvato questa "risoluzione cruciale dell'Assemblea Generale" per arrivare ad una "pace globale, giusta e duratura in Ucraina".

"Votando a favore della risoluzione delle Nazioni Unite, 141 Stati membri dell'Onu hanno chiarito che la Russia deve porre fine alla sua aggressione illegale. L'integrità territoriale dell'Ucraina deve essere ripristinata. Un anno dopo l'avvio da parte della Russia della sua invasione su vasta scala, il sostegno globale all'Ucraina rimane forte", scrive su twitter il ministro degli Esteri ucraino Dmytro Kuleba.