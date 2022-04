Volodymyr Zelensky ha condannato l'attacco alla stazione ferroviaria di Kramatorsk, dove si ritiene che siano morte almeno 30 persone. "Mancando della forza e del coraggio di affrontarci sul campo di battaglia, stanno cinicamente distruggendo la popolazione civile", ha scritto sul suo account Instagram il presidente ucraino, in riferimento all'attacco russo. "Questo è un male che non ha limiti e se non verrà punito non si fermerà mai", ha scritto ancora Zelensky.