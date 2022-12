Ucraina, Zelensky: "Russia ha sempre meno missili, va verso vicolo cieco"

"La Russia ha sempre meno missili e con i suoi attacchi missilistici si spinge verso un vicolo cieco". A sostenerlo, secondo quanto riferisce 'Ukrainska Pravda', è il presidente dell'Ucraina Volodymyr Zelensky, sottolineando che lo status della Russia, "quello di più grande terrorista del mondo, avrà conseguenze per il suo Paese e per i suoi cittadini per molto tempo. Ogni missile stabilisce solo che tutto questo deve finire davanti a un tribunale. Questo è esattamente quello che sarà", rileva il presidente ucraino nel suo video messaggio serale.

Nel suo discorso, Zelensky ha anche ringraziato i combattenti dell'aeronautica, della difesa aerea ucraina, che hanno respinto con successo un altro attacco russo. I difensori ucraini hanno abbattuto 54 missili e 11 droni d'attacco: "Grazie a tutti i nostri comandi aerei: Centro, Sud, Est e Ovest. E soprattutto siamo tutti grati ai soldati della 96a brigata missilistica antiaerea Kyiv, 160th Odessa e 208th Kherson, i cui risultati sono i più grandi oggi".

"Oggi le interruzioni di elettricità hanno colpito la maggior parte delle regioni del Paese ma i lavoratori" del settore energetico "stanno lavorando per restituire elettricità agli ucraini" ha detto Zelensky, secondo quanto riferisce 'Ukrinform'.

"Ringrazio tutti coloro che stanno lavorando per ripristinare l'approvvigionamento energetico. A partire da questa sera, c'è un'interruzione di corrente nella maggior parte delle regioni dell'Ucraina", ha spiegato il capo dello Stato.