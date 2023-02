Ucraina, Zelensky: "Se Cina si allea a Russia sarà guerra mondiale"

"Se la Cina si alleerà con la Russia" in questa guerra contro l'Ucraina, allora "si avrà una guerra mondiale". Lo ha detto il presidente ucraino Volodymyr Zelensky in un'intervista al 'Die Welt', aggiungendo di ritenere che "la Cina ne è consapevole". "Per noi è importante che la Cina non sostenga la Federazione russa in questa guerra. In realtà, vorrei che fosse dalla nostra parte", ha detto Zelensky. Ma "al momento, non credo sia possibile".

Il presidente ucraino ha però auspicato che "la Cina faccia una valutazione pragmatica di ciò che sta accadendo".