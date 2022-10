Ucraina, Zelensky sente Biden: "Difesa aerea è la priorità"

Il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, ha annunciato di aver avuto una conversazione "produttiva" con il presidente americano, Joe Biden. "La difesa aerea è attualmente la priorità numero uno nella nostra cooperazione in materia di difesa", ha spiegato Zelensky su Twitter dopo il colloquio. "Abbiamo anche bisogno della leadership degli Stati Uniti con una posizione dura del G7 e con il supporto alla nostra risoluzione all'Assemblea Generale delle Nazioni Unite", ha aggiunto.

"Gli occupanti non possono opporsi a noi sul campo di battaglia ed è per questo che ricorrono al terrore" ha dichiarato Zelensky, poi, su Telegram, annunciando che tutto quello che è stato distrutto oggi nell'attacco dei "terroristi russi" sarà "ricostruito". "E' solo questione di tempo" avverte. Zelensky ha quindi invitato la popolazione a prestare attenzione agli allarmi aerei in quanto c'è ancora una situazione di "pericolo", aggiungendo che "l'Ucraina non si fa intimidire" da queste azioni e "non può essere fermata".