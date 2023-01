Ucraina, Zelensky: "Su fornitura armi non può esserci alcun tabù"

"Faremo tutto il possibile - spiega - per garantire che i partner aprano a questa fornitura vitale, in particolare la fornitura di missili Atacms e altre armi simili"

"Ringrazio quanti nel mondo – politici, personaggi pubblici, giornalisti e gente comune - insistono con noi sul fatto che non ci può essere alcun tabù nella fornitura di armi per proteggersi dal terrore russo". A dirlo, nel consueto messaggio video pubblicato nella notte sui social, il presidente ucraino Volodymyr Zelensky. "Faremo tutto il possibile - spiega - per garantire che i partner aprano a questa fornitura vitale, in particolare la fornitura di missili Atacms e altre armi simili. Poiché è necessario proteggere la vita".

Zelensky ha ringraziato quindi "tutti coloro che ci aiutano a rafforzare le sanzioni contro la Russia" ma anche quanti, investigando, "stanno smascherando le vie usate dallo stato terrorista nel cercare di aggirare le sanzioni. E, naturalmente, ringrazio ciascuno dei nostri soldati al fronte che difendono le nostre posizioni e distruggono gli invasori" oltre a diversi reparti impegnati nel Donetsk e brigate impegnate in prima linea al fronte. "Grazie a tutti coloro - conclude il presidente ucraino - che forniscono i risultati necessari per l'Ucraina ogni giorno e ogni notte. E risponderemo sicuramente a ogni attacco russo".