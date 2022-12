Ucraina, Zelensky: "Su Patriot negoziati positivi con Biden"

Proseguono in modo ''positivo'' i negoziati con il presidente americano Joe Biden per la fornitura del sistema di difesa missilistico Patriot all'Ucraina. Lo ha dichiarato il presidente ucraino Volodymyr Zelensky. ''Il processo è in corso. Sono personalmente coinvolto'' nei negoziati sui Patriot perché ''ne abbiamo assolutamente bisogno'', ha sottolineato Zelensky in un'intervista con i canali televisivi francesi Tf1 e Lci. ''Ne discutiamo costantemente con il presidente degli Stati Uniti Joe Biden'' e ''considero ci sia una prospettiva positiva. Molto positiva'', ha aggiunto Zelensky.