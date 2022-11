"Siamo pronti per la pace per il nostro Paese", ha dichiarato alle truppe

Visita a sorpresa del presidente ucraino Volodymyr Zelensky a Kherson, da dove nei giorni scorsi si sono ritirati i soldati russi, ma che Mosca continua a considerare territorio della federazione. "Siamo pronti per la pace per il nostro Paese", ha dichiarato alle truppe. Ma la Russia ha definito "inaccetabile" la condizione di un suo ritiro per l'avvio dei negoziati.