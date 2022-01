L'ex Presidente dell'Ucraina Petro Poroshenko non sarà arrestato ma per i prossimi due mesi, in attesa del suo processo per alto tradimento, dovrà rinunciare al suo passaporto, ha stabilito un giudice di Kiev negando quindi l'arresto chiesto dalla procura. Poroshenko, tornato a Kiev lunedì dopo aver lasciato il Paese lo scorso dicembre, è accusato di aver autorizzato, mentre era al potere fra il 2014 e il 2019, l'acquisto di carbone nel Donbass controllato dai separatisti filo russi.