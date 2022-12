Udem Pharma srl, unica realtà capitolina invitata al convegno degli operatori SIAN

Roma, 12/12/2022 - In data 8 novembre 2022, l’azienda Udem Pharma srl, produttrice di integratori alimentari per conto terzi, è stata l’unica realtà capitolina invitata al convegno degli operatori SIAN. Questo importante convegno è accreditato ECM, riservato agli operatori SIAN ed è stato organizzato presso Casal Bernocchi dall’ASL Roma 3 dipartimento SIAN servizio di igiene degli alimenti e della nutrizione.

Il convegno è stato organizzato per discutere di argomenti specifici di sicurezza alimentare nutrizionale: additivi e aromi alimentari, integratori alimentari ed alimenti funzionali. Queste questioni di particolare rilevanza attuale sono state affrontate nei minimi dettagli, andando ad analizzare minuziosamente le fasi e le caratteristiche del processo produttivo, con particolare riguardo nei confronti delle norme di igiene e sicurezza alimentare.

Il processo produttivo è stato affrontato analizzando i suoi diversi aspetti: dalla scelta e dall’approvvigionamento delle materie prime, alla loro elaborazione, fino al confezionamento e all’etichettatura. Le fasi del processo produttivo sono state discusse con particolare focus su tutte le norme e le attenzioni da seguire scrupolosamente in merito alle norme di igiene e sicurezza alimentare.

Udem Pharma srl è una startup nata a Fiumicino che, grazie all’esperienza maturata negli anni, affianca le aziende che vogliono produrre integratori alimentari sicuri e di alta qualità, grazie all’utilizzo di laboratori innovativi autorizzati dal Ministero della Salute.

In virtù della sua alta specializzazione nello sviluppo e produzione di integratori per sportivi, nutraceutici e formule fitoterapiche in tutte le varie forme farmaceutiche (capsule, compresse, polveri, liquidi e softgels), questa azienda giovane e dinamica ha portato un prezioso contributo sul tema di igiene e sicurezza alimentare tramite il suo intervento al convegno dell’8 novembre.

Al suddetto convegno organizzato dall’Asl Roma 3, Udem Pharma ha spiegato nel dettaglio le tipologie e le diverse forme farmaceutiche degli integratori alimentari, focalizzando l’attenzione sulle differenti attenzioni e norme da seguire che ognuna di queste forme necessita in merito alla sicurezza e all’igiene alimentare.

Udem Pharma ha potuto rappresentare al convegno un esempio concreto di rispetto ed applicazione di queste norme, in quanto l’azienda da sempre è attenta nel rispettare scupolosamente le linee guida e le normative a riguardo, in particolare su notifica ed etichettatura. Gli integratori così prodotti, presentando dosaggi e sostanze controllati e consentiti dalla legge, non solo sono sicuri per i consumatori, ma possono anche essere immessi in commercio con tempi di produzione e consegna molto più rapidi.

Per supportare il proprio intervento al convegno, l’azienda ha inoltre mostrato un video esplicativo del processo di produzione degli integratori alimentari, spiegando nello specifico le diverse fasi di lavorazione e come affrontarle per garantire adeguatamente igiene e sicurezza alimentare. Un focus particolare è stato dedicato anche al tema degli eccipienti.

Oltre al video, per un coinvolgimento attivo di tutti i presenti al convegno, l’azienda ha portato diversi prodotti per eseguire un esercizio in cui i partecipanti dovevano trovare la differenza tra principio attivo e additivi, in modo tale da far comprendere nella pratica i concetti esposti.

Grazie all’alta qualità degli integratori alimentari che produce e a questa attenzione particolare nei confronti delle norme e degli aspetti legati alla sicurezza e all’igiene in campo alimentare, l’azienda Udem Pharma Srl sta sperimentando una crescita notevole delle richieste delle produzioni conto terzi ed ha iniziato una produzione di integratori anche in base alle esigenze del cliente.

