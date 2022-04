Erano morti da tempo, si indaga sulle cause del decesso

I corpi di una coppia di anziani sono stati trovati mummificati nella loro casa, un'abitazione nel verde a Campoformido in provincia di Udine.

Dopo una segnalazione al 112 i carabinieri sono intervenuti sul posto insieme ai vigili del fuoco e hanno trovato i cadaveri della coppia in avanzatissimo stato di decomposizione. Serviranno ulteriori accertamenti per chiarire le cause del decesso, avvenuto da parecchio tempo.