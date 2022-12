Udine, incendio in comunità per ragazzi: morto 17enne

Un 17enne è morto in un incendio divampato nella notte a Udine in una comunità per ragazzi a Santa Caterina di Pasian di Prato. Altre due persone sono ferite, tra cui un 16enne, trasportato in volo in gravi condizioni al centro grandi ustionati di Verona. Sul posto oltre ai vigili del fuoco ci sono anche i carabinieri della Compagnia di Udine che stanno ancora intervenendo.