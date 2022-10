Udinese-Atalanta 2-2, rimonta bianconera

Udinese e Atalanta pareggiano 2-2 nel match valido per la nona giornata della Serie A 2022-2023. I bianconeri padroni di casa, sotto 0-2 dopo circa un'ora di gioco, rimontano ed evitano il k.o. interno. L'Atalanta vede sfumare la vittoria e rischia di perdere il primato in classifica. I nerazzurri salgono a 21 punti, con una lunghezza di vantaggio sul Napoli - che deve giocare contro la Cremonese -, sui friulani e sul Milan.

L'Atalanta sblocca il risultato al 36' con un'azione chirurgica. Lancio di 60 metri di Koopmeiners che accende Muriel, cross basso e sul secondo palo Lookman è puntuale per il tap-in: 0-1. Il raddoppio bergamasco arriva al 56'. Muriel entra nell'area friulana, Udogie sbaglia il tempo dell'intervento e stende il colombiano. Rigore, Muriel dal dischetto non sbaglia: 0-2. L'Udinese ha il merito di rimanere agganciata alla partita e torna in corsa al 67'. Punizione da 25 metri, Deulofeu punta al primo palo e Sportiello non è impeccabile: 1-2. I padroni di casa insistono e al 77' pareggiano. Azione manovrata nell'area atalantina, Deulofeu imbuca per Pereyra che crossa: 'capocciata' di Perez, 2-2.

Il ritmo rimane alto anche nell'ultima porzione di gara. L'Udinese continua a spingere, a caccia del ribaltone completo. L'Atalanta non arretra e prosegue con l'obiettivo di rispondere colpo su colpo. Il risultato non cambia, finisce 2-2.