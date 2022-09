Udinese-Inter 3-1, friulani primi in classifica

L’Udinese batte l’Inter 3-1 in rimonta nel match valido per la settima giornata della Serie A 2022-2023 e vola in testa alla classifica. I nerazzurri passano in vantaggio al 5’ con la punizione di Barella. I padroni di casa pareggiano al 22’ con l’autorete di Skriniar. Bijol all’85’ firma la rete del 2-1. Nel finale, Arslan completa il tris: 3-1. L’Udinese sale a 16 punti, sola al primo posto in attesa degli altri match. L’Inter rimane a 12.

LA PARTITA - Gara intensa e dalle tante emozioni alla Dacia Arena, con l'Inter che passa in vantaggio dopo cinque minuti grazie alla punizione perfetta di Barella, una conclusione a giro sopra la barriera che supera Silvestri. La squadra di Sottil non si abbatte e al 22' sul calcio di punizione di Pereyra, una deviazione di Skriniar manda la palla nella propria porta per l'1-1. Ad inizio ripresa ancora Inter vicina al vantaggio: al 55' Dzeko si vede annullare un gol per posizione di fuorigioco.

I nerazzurri calano di intensità e la squadra di Sottil torna a spingere e al 73' colpisce un palo con Deulofeu. Il gol è nell'aria e Bijol su azione d'angolo anticipa tutti e batte Handanovic per il 2-1. In pieno recupero poi al 93' altro assist di Deulofeu e altro colpo di testa, stavolta di Arslan, che chiude definitivamente la partita sul 3-1. Quinta vittoria consecutiva e primo posto solitario in classifica per l'Udinese, in attesa di Roma-Atalanta e Milan-Napoli. Arriva invece la terza sconfitta nelle ultime quattro partite in campionato per l'Inter, che resta in sesta posizione a quota 12.