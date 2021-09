Udinese-Napoli 0-4, poker azzurro e Spalletti in testa

Il Napoli vince 4-0 sul campo dell'Udinese nel posticipo della quarta giornata della Serie A e vola da solo in testa alla classifica a punteggio pieno. La squadra di Spalletti, a quota 12, ha 2 lunghezze di vantaggio su Inter e Milan. Il Napoli centra la quarta vittoria con una prestazione perfetta.

Il vantaggio arriva al 24' con il gol di Osimhen. Insigne, lanciato sul filo del fuorigioco, pennella un lob destinato a finire in rete, l'attaccante nigeriano piomba sul pallone per blindare l'1-0. Il raddoppio, al 35', è il risultato di uno schema perfetto su punizione dalla trequarti. Koulibaly si trasforma in uom-assist, la sponda per Rahmani è efficace: colpo di testa ravvicinato, 2-0. In avvio di ripresa, Koulibaly si iscrive nel tabellino dei marcatori. Destro imparabile su azione da corner, 3-0 e gara in cassaforte. Il poker viene completato all'85' da Lozano che entra in area e pennella il destro a giro per il 4-0: poker e Spalletti vola al comando.