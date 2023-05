Udinese-Napoli, giovedì maxischermo allo stadio Maradona

L'apertura per permettere ai tifosi di assistere in diretta al match

Lo stadio Diego Armando Maradona di Napoli sarà aperto giovedì sera per permettere ai tifosi di assistere in diretta su un maxischermo alla partita Udinese-Napoli. Lo ha annunciato il prefetto di Napoli Claudio Palomba in conferenza stampa al termine della riunione del comitato per l'ordine e la sicurezza pubblica in Prefettura, alla quale hanno partecipato il sindaco Gaetano Manfredi e il presidente del Calcio Napoli Aurelio De Laurentiis.