Sono 6mila i bambini e ragazzi in Ue rimasti vittime della strada tra il 2011 e il 2020. Questo il dato contenuto in un rapporto del Consiglio Europeo, che segnala come 467 di loro fossero italiani. Nell'Unione Europea gli incidenti stradali rappresentano il 6,5% di tutte le cause di morte in età infantile. Solo nel 2021, in Italia sono stati 28 i bimbi e ragazzi a perdere la vita in incidenti stradali, 23 di loro avevano dai 5 ai 14 anni.