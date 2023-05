Ue aumenta vigilanza su 19 colossi web, da Google ad Amazon

Google, Amazon e Twitter sono tra i giganti di Internet che dovranno soddisfare i requisiti aggiuntivi previsti dal Digital Services Act dell'Ue. Lo ha affermato oggi il commissario europeo per il mercato interno Thierry Breton spiegando che "sta iniziando il conto alla rovescia" per un totale di 19 fra piattaforme online e motori di ricerca, con più di 45 milioni di utenti mensili attivi, affinché implementino regole più severe di moderazione e trasparenza dei contenuti. Le società designate hanno tempo fino al 25 agosto per fermare pubblicità mirata utilizzando dati personali sensibili come orientamento sessuale, etnia o convinzioni politiche. Sarà vietata anche la pubblicità mirata ai minori. Gli obblighi includono anche uno strumento per segnalare contenuti online illegali ma le piattaforme devono anche mettere in atto protocolli per affrontare la diffusione di contenuti di disinformazione in caso di una crisi come quella della pandemia di Covid-19.

Le violazioni del DSA comportano pesanti multe con sanzioni pecuniarie che possono arrivare fino al 6% del fatturato globale. In circostanze eccezionali, con un ordine del tribunale, un'azienda potrebbe essere temporaneamente chiusa.

L'elenco delle piattaforme web che saranno sotto sorveglianza: Alibaba AliExpress, Amazon Store, Apple AppStore, Booking.com, Facebook, Google Play, Google Maps, Google Shopping, Instagram, LinkedIn, Pinterest, Snapchat, TikTok, Twitter, Wikipedia, YouTube, Zalando. I due motori di ricerca sono Bing e Google Search. Su invito del proprietario di Twitter, Elon Musk, la Commissione condurrà un test sulla conformità della società di social media a giugno, due mesi prima della scadenza, ha annunciato Breton.